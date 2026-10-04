Полицейский выстрелил в ногу водителю, напавшему на него с лопатой на Украине На Украине полицейский ранил водителя, который отбивался лопатой

Москва4 окт Вести.В Киевской области полицейские выстрелили в ногу водителю. Мужчина пытался скрыться от правоохранителей и отбивался саперной лопатой, сообщили в патрульной полиции.

Задержали водителя, который убегал от полиции и напал на инспекторов. В Киеве патрульные получили ориентировку на автомобиль Ford, водитель которого проигнорировал требование полиции об остановке. Обнаружив указанный автомобиль, инспекторы подали водителю требование об остановке. Однако он ее проигнорировал говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции

По информации ведомства, в одном из сел за Киевом водитель не справился с управлением и врезался в электроопору. После этого он вышел из автомобиля и напал с саперной лопатой на полицейских. В результате двое правоохранителей пострадали.

В полиции уточнили, что мужчина не реагировал на неоднократные требования прекратить противоправные действия и положить лопату. В связи с этим один из инспекторов применил табельное огнестрельное оружие и попал нападавшему в ногу.

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