В Польше 15-летний украинец открыл стрельбу по местному жителю и его отцу

Украинский подросток в Польше выстрелил в местного жителя и его отца В Польше 15-летний украинец открыл стрельбу по местному жителю и его отцу

Москва9 сен Вести.Украинский подросток открыл стрельбу из газового пистолета по местному жителю и его отцу в городе Петркув-Трибунальский, Польша. Об этом сообщает местная полиция.

По информации ведомства, компания несовершеннолетних украинцев 4 сентября ехала в автобусе, нарушая общественный покой: подростки шумно себя вели, разбрасывали еду и вещи. Им сделал замечание 19-летний житель Польши, после чего началась ссора.

Поначалу поляк вышел из транспорта со своей спутницей, однако вскоре к ним подошла компания украинцев. Один из них, 15-летний подросток, достал газовый пистолет и выстрелил в молодого человека. Пострадавший позвонил 53-летнему отцу, тот прибыл на место происшествия и попытался задержать украинца, однако получил выстрел в правую руку.

На месте правоохранители изъяли оружие. Четверых подростков передали родителям. Стрелявшего задержали и доставили в полицейский участок. Во время обыска у него дома обнаружили три газовых баллончика и коробку от пистолета.

Ранее сообщалось, что кибермошенники с Украины стали обманывать своих же сограждан, проживающих в Польше.