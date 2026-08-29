Bild: подросток в ФРГ убил своего отца, который воевал на стороне ВСУ

В Германии подросток убил собственного отца, который воевал на стороне ВСУ Bild: подросток в ФРГ убил своего отца, который воевал на стороне ВСУ

Москва29 авг Вести.Правоохранители в Германии задержали 15-летнего подростка по подозрению в убийстве собственного отца, который участвовал в украинском конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет газета Bild.

Подросток, как отмечается, был задержан прямо на месте преступления

Его 15-летний сын нанес ему два ножевых ранения говорится в материале

В семье, как подчеркивается, часто возникали бытовые ссоры, однако точные мотивы убийства пока неясны.

Ранее представитель партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт рассказал, что немецкие власти ищут средства для помощи Киеву под предлогом проведения социальных реформ. Канцлер страны Фридрих Мерц предложил сократить поддержку людей с инвалидностью, утверждая, что в этой сфере имеется большой потенциал для экономии бюджетных средств.