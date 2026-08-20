В Германии задержан подозреваемый в подстрекательстве к убийству школьника в РФ

В ФРГ задержан мужчина, подстрекавший к убийству школьника в России В Германии задержан подозреваемый в подстрекательстве к убийству школьника в РФ

Москва20 авг Вести.Федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании гражданина ФРГ Кая М. Его подозревают в том, что он через интернет склонил несовершеннолетнего в России к убийству школьника ножом. По данным следствия, задержанный был участником правоэкстремистской группировки и выполнял функции организатора.

Имеется серьезное подозрение, что обвиняемый, будучи юношей, достигшим возраста уголовной ответственности, состоял в террористической и уголовной группировке, в которой он действовал в качестве организатора говорится в сообщении

Следствие установило, что обвиняемый в 2024 году организовал как минимум два интернет-сообщества для сторонников ультраправых взглядов. Участники, по данным следствия, стремились "через насилие или его пропаганду подорвать общественный порядок" и делились фотографиями и видеозаписями преступлений.

По версии следователей, злоумышленники специально выискивали несовершеннолетних, преимущественно девушек, и с помощью психологического давления заставляли их участвовать в унизительных действиях.