Полицейские открыли огонь по колесам авто во время погони в Ивановской области Полицейским пришлось стрелять по колесам машины нарушителя в Ивановской области

Москва22 ноя Вести.В Ивановской области правоохранители открыли огонь из табельного оружия во время погони за нарушителем. После нескольких выстрелов по колесам водителю пришлось остановиться. Выяснилось, что он был пьян. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.

Инцидент произошел в Холуе Южского района. Сотрудники ДПС пытались остановить машину, но мужчина за рулем не отреагировал на законные требования, прибавил скорость и попытался скрыться.

Сотрудники Госавтоинспекции предприняли меры к задержанию автомобилиста и в ходе преследования, при помощи громкоговорящего устройства, неоднократно требовали остановить транспортное средство. Остановился водитель только после произведенных полицейскими выстрелов по колесам автомобиля. Как оказалось, мужчина, управлявший машиной, был пьян говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что нарушитель не пострадал.