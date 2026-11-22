Москва22 нояВести.В Ивановской области правоохранители открыли огонь из табельного оружия во время погони за нарушителем. После нескольких выстрелов по колесам водителю пришлось остановиться. Выяснилось, что он был пьян. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.
Инцидент произошел в Холуе Южского района. Сотрудники ДПС пытались остановить машину, но мужчина за рулем не отреагировал на законные требования, прибавил скорость и попытался скрыться.
Сотрудники Госавтоинспекции предприняли меры к задержанию автомобилиста и в ходе преследования, при помощи громкоговорящего устройства, неоднократно требовали остановить транспортное средство. Остановился водитель только после произведенных полицейскими выстрелов по колесам автомобиля. Как оказалось, мужчина, управлявший машиной, был пьянговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что нарушитель не пострадал.