Пьяный водитель и его друг в розыске задержаны в ходе погони в Приангарье

Полиция Приангарья после погони со стрельбой задержала пьяного водителя Пьяный водитель и его друг в розыске задержаны в ходе погони в Приангарье

Москва3 ноя Вести.Водитель, повторно севший за руль нетрезвым, и его пассажир, находившийся в розыске по подозрению в продаже оружия, были задержаны сотрудниками полиции после погони со стрельбой, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в мессенджере МАХ.

Экипаж ДПС ОМВД России по Слюдянскому району во время ночного дежурства на 146-м километре федеральной трассы Р-258 "Байкал" дал команду остановиться водителю автомобиля Subaru Impreza для проверки документов. Однако гражданин, напросив, увеличил скорость в попытке скрыться.

Инспекторы, включив звуковые и световые сигналы, начали погоню. Чтобы принудить водителя Subaru остановиться, они применили табельное оружие, несколкьо раз выстрелив по колесам.

После повреждения покрышек правонарушитель остановился. За рулем Subaru оказался 30-летний житель Усолья-Сибирского. При проверке по информационным учетам выяснилось, что он ранее уже был лишен водительских прав за нетрезвую езду. Проведенное освидетельствование на месте подтвердило, что фигурант вновь управлял машиной, будучи подшофе, из-за чего и пытался оторваться от стражей правопорядка, чтобы избежать ответственности написали в пресс-службе

Сотрудники полиции проверили документы у двоих пассажиров автомобиля и выяснили, что что один из них – житель Республики Бурятия – числится в федеральном розыске по подозрению в причастности к незаконному обороту оружия.

Водитель и его знакомый доставлены в отдел полиции. В отношении первого было составлено шесть административных протоколов, машина помещена на штрафстоянку. Кроме того, в отношении него следователем органов внутренних дел проводится проверка по сатье об управлении механическим транспортным средством в состоянии опьянения лицом, которое ранее подверглось административному наказанию или имеет судимость за аналогичное деяние.

Житель Бурятии в ближайшее время будет передан инициатору розыска.