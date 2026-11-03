Нетрезвый водитель пытался скрыться от ДПС в Петропавловске-Камчатском Погоней со стрельбой закончился отказ пьяного водителя остановиться на Камчатке

Москва3 ноя Вести.Мужчина 30 лет, севший за руль Honda Odyssey пьяным и отказавшийся остановиться по требованию сотрудников ДПС, спровоцировал погоню со стрельбой в Петропавловске-Камчатском, сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции УМВД РФ по региону в мессенджере МАХ.

В 01.00 1 ноября сотрудники ДПС, находившиеся на проспекте Циолковского, подали сигнал автомобилю Honda Odyssey остановиться. Вместо этого водитель прибавил скорость и попытался скрыться.

После длительного преследования и неоднократных требований об остановке инспекторы ДПС предприняли попытку заблокировать транспортное средство. Нарушитель при движении прямо, не изменяя скорости движения, совершил столкновение со служебным автомобилем, после чего полицейскими было принято решение о применении огнестрельного оружия. Сотрудники полиции произвели предупредительные выстрелы вверх, а затем несколько прицельных – по колесам написали в пресс-службе

После остановки автомобиля стало понятно, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Проверка показала 0,807 мг/л наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе, что в 5 раз превышает допустимую норму пояснили в ведомстве

В отношении водителя составлено десять протоколов, в том числе за невыполнение требования об остановке, нетрезвое вождение, выезд на встречную полосу, отсутствие полиса ОСАГО и оставление места ДТП.

Судом ему назначен административный арест на 12 суток.