В столице Камчатки нетрезвая водитель сбила сотрудницу полиции Нетрезвая камчадалка отказалась выйти из авто и сбила сотрудницу полиции

Москва3 ноя Вести.Нетрезвая водитель отказалась покинуть автомобиль, вместо этого продолжила движение и сбила сотрудницу полиции, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 2 ноября в 15.20 (06.20 мск) в районе дома №3 по улице Тушканова в Петропавловске-Камчатском. Сотрудники патрульно-постовой службы по ориентировке остановили Toyota Corolla Spacio, за рулем которого оказалась 34-летняя водитель с признаками опьянения.

На требование сотрудников полиции выйти из автомобиля гражданка не отреагировала, после чего начала движение вперед, совершив наезд на сотрудницу полиции и служебный автомобиль "УАЗ Патриот" написали в пресс-службе

После этого нарушительница, пытаясь покинуть место ДТП, начала движение задним ходом и врезалась во второй служебный "УАЗ Патриот", после чего ее задержали.

Женщина задержана, в ее отношении составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, отсутствие страхового полиса ОСАГО, а также за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Пострадавшая сотрудница полиции доставлена в медицинское учреждение, ее жизни ничего не угрожает.