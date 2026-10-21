Сотрудница полиции устроила пьяное ДТП в Нижегородской области Нетрезвая сотрудница МВД устроила ДТП в Нижегородской области, уходя от погони

Москва21 окт Вести.В Нижегородской области нетрезвая сотрудница МВД попала в ДТП, пытаясь скрыться от полицейских, женщину отстранили от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел 16 октября в селе Дивеево. Сотрудник ДПС подал сигнал об остановке женщине-водителю автомобиля Hyundai Solaris, однако она проигнорировала требование.

В ходе преследования транспортное средство нарушителя столкнулось с другим автомобилем. В результате ДТП пострадавших нет. Автомобиль нарушителя был остановлен, за рулем находилась 32-летняя женщина с внешними признаками алкогольного опьянения, что подтвердилось результатами медицинского освидетельствования говорится в сообщении

В ходе разбирательств выяснилось, что нарушительница проходит службу в МО МВД России "Дивеевский". 7 октября ее освободили от исполнения обязанностей по временной нетрудоспособности. В салоне автомобиля находился пассажир – сотрудник того же отдела.

Региональный главк МВД инициировал проведение служебной проверки. По ее результатам виновные лица будут привлечены к ответственности, а также уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Сотрудницу полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.