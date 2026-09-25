Бывшую судью привлекли к ответственности за ДТП и езду в пьяном виде

За вождение в нетрезвом виде и за ДТП бывшую судью привлекли к ответственности Бывшую судью привлекли к ответственности за ДТП и езду в пьяном виде

Москва25 сен Вести.Верховный суд согласился привлечь бывшую судью Шестого кассационного суда общей юрисдикции к административной ответственности за грубые нарушения ПДД, сообщает пресс-служба ведомства

Татьяна Сергеева ушла в отставку в январе 2026 года. Спустя полгода, управляя автомобилем с подложными регистрационными знаками, женщина въехала в припаркованное на обочине транспортное средство и скрылась с места происшествия.

Остановка была произведена [Сергеевой] только через 11 километров. Прибывшие на место сотрудники ГАИ выявили у нее признаками алкогольного опьянения: запах алкоголя, нарушение речи […]. Согласно акту освидетельствования, у Сергеевой установлено состояние алкогольного опьянени говорится в сообщении

Верховный Суд РФ рассмотрел материалы дела и решил, что административное преследование бывшей судьи Сергеевой никак не связано с ее работой на посту судьи. Суд разрешил привлечь её к ответственности за нарушения по трём статьям КоАП РФ: ч. 4 ст. 12.2, ч. 1 ст. 12.8 и ч. 2 ст. 12.27 (управление машиной с подложными номерами, управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, оставление места ДТП).