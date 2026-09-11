Суд ждет жительницу Череповца, устроившую пьяное ДТП и утопившую машину в озере

Пьяная жительница Череповца устроила ДТП и утопила машину в озере Суд ждет жительницу Череповца, устроившую пьяное ДТП и утопившую машину в озере

Москва11 сен Вести.В Череповце 44-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения устроила ДТП и утопила машину в озере. Об этом сообщило УМВД России по Вологодской области.

Установлено, что в январе правонарушительница уже была наказана административным арестом за пьяное вождение без прав.

1 июля … она снова села за руль нетрезвой. В селе Белозерского округа женщина не справилась с управлением, врезалась в препятствие, а затем съехала на автомобиле в озеро, пытаясь скрыться говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Сотрудники Госавтоинспекции задержали нарушительницу — в выдыхаемом воздухе содержалось 1,040 мг/л алкоголя.

Уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или) направлено в суд. Женщине грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.