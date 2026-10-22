В Удмуртии полицейские задержали пьяного нарушителя после погони со стрельбой В Удмуртии полицейские задержали пьяного нарушителя после стрельбы по колесам

Москва22 окт Вести.В Удмуртии госавтоинспекторам пришлось открыть огонь во время погони за нарушителем. После задержания выяснилось, что мужчина сел за руль легковушки пьяным. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел на трассе Ижевск – Люк. Правоохранители обратили внимание на автомобиль Lada и попытались его остановить, однако водитель проигнорировал их законные требования, увеличил скорость и попытался скрыться.

Уходя от силовиков, он неоднократно нарушил ПДД, в том числе выезжая перед встречными машинами, которым, чтобы избежать столкновения, приходилось съезжать на обочину.

Для принудительной остановки машины сотрудник Госавтоинспекции после предупредительного выстрела вверх произвел несколько прицельных – по колесам. В итоге нарушитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего был задержан. Им оказался житель Ижевска, у которого истек срок действия водительского удостоверения. Освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения написала Волк в мессенджере МАХ

В отношении задержанного составлен ряд административных протоколов. Машину забрали на спецстоянку.