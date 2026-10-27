Водитель устроил погоню и угрожал открыть огонь по полицейским в Магасе

В Магасе водитель устроил погоню и угрожал полицейским стрельбой из автомата Водитель устроил погоню и угрожал открыть огонь по полицейским в Магасе

Москва27 окт Вести.В Магасе водитель попытался сбежать от полицейских, а позже угрожал им стрельбой из автомата. Об этом управление СК России по Ингушетии сообщает в MAX.

По данным ведомства, вечером понедельника, 26 октября, полицейские остановили на проспекте Идриса Зязикова автомобиль для проверки документов. за рулем находился 28-летний местный житель. Исполнять требования правоохранителей он отказался и уехал от них.

Позже автомобиль догнали. Нарушитель при появлении сотрудников полиции достал оружие, похожее на автомат Калашникова, и начал угрожать, что откроет стрельбу.

Фигурант с использованием имевшегося при себе огнестрельного оружия, сходного по внешнему виду с автоматом системы "Калашникова", высказал угрозы применения насилия в связи с исполнением указанными лицами своих должностных обязанностей говорится в сообщении

Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Сотрудники СК осмотрели место происшествия, изъяли оружие и другие вещественные доказательства, а также обыскали место жительства фигуранта.