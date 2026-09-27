Украинский военнослужащий взорвал гранату во Львовской области Украинский военный взорвал гранату в городе Шептицкий во Львовской области

Москва27 сен Вести.В городе Шептицкий во Львовской области Украины военнослужащий взорвал гранату во время конфликта с прохожими, четыре человека пострадали. Об этом сообщает областное управление полиции.

Взрыв произошел на проспекте Тараса Шевченко. По данным правоохранителей, погибших нет, четыре человека получили осколочные ранения.

В результате взрыва никто не погиб, осколочные ранения получили четыре человека: три женщины в возрасте 17, 18 и 56 лет и 26-летний мужчина говорится в сообщении полиции в Telegram

Гранату привел в действие 36-летний военнослужащий, находившийся в отпуске. После произошедшего его задержали, было возбуждено дело по статье о хулиганстве. Согласно украинскому законодательству, максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.