Пьяный полицейский сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП на Украине

На Украине пьяный полицейский сбил двух пешеходов и сбежал с места ДТП Пьяный полицейский сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП на Украине

Москва26 окт Вести.На Украине пьяный полицейский сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП, сообщили в офисе украинского генерального прокурора.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 25 октября. 20-летний полицейский из Киева в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем, сбил двух пешеходов, которые шли по обочине дороги в селе Сошичное Волынской области.

С места аварии виновник скрылся, помощь пострадавшим он не оказал. В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили 43-летний мужчина и 39-летняя женщина, обоих доставили в больницу. Вскоре полицейского задержали: медосвидетельствование показало 2,07 промилле алкоголя в крови.

В августе этого года в Запорожье пьяные боевики ВСУ стали виновниками смертельной аварии. Погиб 64-летний местный житель, однако виновники ДТП покинули место происшествия.