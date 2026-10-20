Автомобилист без прав сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП в Новосибирске

В Новосибирске автомобилист без прав сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП Автомобилист без прав сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП в Новосибирске

Москва20 окт Вести.В Новосибирске автомобилист без водительских прав сбил двух пешеходов, после чего скрылся с места происшествия, один из пострадавших скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

ДТП произошло 19 октября в 19.15 около дома №169 на проспекте Дзержинского. Водитель автомобиля Toyota совершил наезд на двух пешеходов: 73-летнего мужчину и 74-летнюю женщину, переходивших проезжую часть.

Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где мужчина впоследствии скончался уточняется в канале ведомства на платформе MAX

Сотрудникам полиции удалось установить личность автомобилиста.

Им оказался 36-летний житель Новосибирской области. Было установлено, что у гражданина отсутствует право на управление транспортным средством, от освидетельствования на состояние опьянения он отказался отмечается в сообщении

В отношении мужчины составлены административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.