Москва20 октВести.В Новосибирске автомобилист без водительских прав сбил двух пешеходов, после чего скрылся с места происшествия, один из пострадавших скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
ДТП произошло 19 октября в 19.15 около дома №169 на проспекте Дзержинского. Водитель автомобиля Toyota совершил наезд на двух пешеходов: 73-летнего мужчину и 74-летнюю женщину, переходивших проезжую часть.
Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где мужчина впоследствии скончалсяуточняется в канале ведомства на платформе MAX
Сотрудникам полиции удалось установить личность автомобилиста.
Им оказался 36-летний житель Новосибирской области. Было установлено, что у гражданина отсутствует право на управление транспортным средством, от освидетельствования на состояние опьянения он отказалсяотмечается в сообщении
В отношении мужчины составлены административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.