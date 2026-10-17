Спортсмен избил пешехода во время дорожного конфликта в Новосибирске

В Новосибирске спортсмен избил мужчину, на которого наехал на парковке Спортсмен избил пешехода во время дорожного конфликта в Новосибирске

Москва17 окт Вести.22-летний новосибирец, профессионально занимающийся боевыми видами спорта, за рулем Mercedes‑Benz задел прохожего на парковке, а после вышел из машины и избил 49-летнего мужчину. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел вечером 15 октября в Октябрьском районе. На парковке возле кафе спортсмен при выполнении маневра задним ходом не удостоверился в его безопасности и задел прохожего.

После этого автомобилист вышел из машины и вместо того, чтобы извиниться, спровоцировал конфликт и нанес мужчине удары по туловищу. В результате пострадавший получил тяжкие травмы и был госпитализирован, а нападавший скрылся с места происшествия отмечается в сообщении

Полицейские установили личность нападавшего. Учитывая спортивную подготовку, 22-летний мужчина осознавал, какой серьезный вред здоровью может нанести своими ударами.

Также было установлено, что иномарка принадлежит другому лицу. На машину не оформлен полис ОСАГО. За текущий год не менее 36 раз на этом автомобиле нарушали ПДД.

Сам фигурант только за последний месяц пять раз нарушал ПДД.

Мужчину допросили, на данный момент в отношении него избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.