Москва27 сенВести.В городе Кемерове Кемеровской области произошло ДТП с участием двух иномарок. Один человек пострадал, сообщает Госавтоинспекция Кузбасса.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 26 сентября. Предварительно, водитель Mercedes не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впереди ехавший Volkswagen.
В результате ДТП травмирован 35-летний водитель автомобиля Volkswagenнаписано в канале автоинспекции
Находившийся за рулем Mercedes мужчина не имел права на управление авто. В мае 2026 года его лишили водительских прав на полгода. От медицинского освидетельствования он отказался.