Водитель Mercedes без прав врезался в Volkswagen в Кемерове, один пострадавший

В Кузбассе водитель без прав устроил ДТП с одним пострадавшим Водитель Mercedes без прав врезался в Volkswagen в Кемерове, один пострадавший

Москва27 сен Вести.В городе Кемерове Кемеровской области произошло ДТП с участием двух иномарок. Один человек пострадал, сообщает Госавтоинспекция Кузбасса.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 26 сентября. Предварительно, водитель Mercedes не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впереди ехавший Volkswagen.

В результате ДТП травмирован 35-летний водитель автомобиля Volkswagen написано в канале автоинспекции

Находившийся за рулем Mercedes мужчина не имел права на управление авто. В мае 2026 года его лишили водительских прав на полгода. От медицинского освидетельствования он отказался.