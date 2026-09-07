Пять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Подмосковье

В подмосковном Раменском столкнулись иномарка и микроавтобус, есть пострадавшие Пять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Подмосковье

Москва7 сен Вести.В Раменском в результате столкновения иномарки и микроавтобуса пострадали пять человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло 7 сентября, в понедельник, на улице Михалевича. Предварительно, виновником стал 66-летний водитель легкового автомобиля, который не уступил дорогу при выезде с прилегающей территории.

В салоне автобуса находилось шесть пассажиров. В настоящее время четверо из них, а также водитель авто обратились за медицинской помощью говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются. Организована проверка.