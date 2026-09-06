Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Шатуре, где пострадал ребенок

Ребенок пострадал в ДТП в подмосковной Шатуре Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Шатуре, где пострадал ребенок

Москва6 сен Вести.На 9-м километре трассы Дубасово — Пятница — Пестовская в Московской области столкнулись два легковых автомобилей, ребенка и женщину госпитализировали, сообщается в MAX-канале МВД региона.

По предварительной информации, нетрезвый водитель одного не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся в другим автомобилем, за рулем которого была женщина.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала водитель второго автомобиля и ее дочь 2023 года рождения. Их госпитализировали отмечается в сообщении

Инспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего.