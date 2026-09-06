Москва6 сенВести.На 9-м километре трассы Дубасово — Пятница — Пестовская в Московской области столкнулись два легковых автомобилей, ребенка и женщину госпитализировали, сообщается в MAX-канале МВД региона.
По предварительной информации, нетрезвый водитель одного не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся в другим автомобилем, за рулем которого была женщина.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала водитель второго автомобиля и ее дочь 2023 года рождения. Их госпитализировалиотмечается в сообщении
Инспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего.