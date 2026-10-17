В Нижнем Новгороде машина врезалась в торговую точку, есть пострадавшие

В Нижнем Новгороде Mercedes наехал на людей у кофейни В Нижнем Новгороде машина врезалась в торговую точку, есть пострадавшие

Москва17 окт Вести.В Нижнем Новгороде два человека пострадали в результате наезда автомобиля. Об этом сообщило Главное управление МВД РФ по Нижегородской области на платформе MAX.

Отмечается, что авария произошла на Студеной улице. По предварительным данным, получили травмы два человека, находившиеся у торговой точки возле парка имени Пушкина. Подозреваемый - водитель автомобиля Mercedes.

По предварительной информации, пострадали 2 человека, находящиеся у торговой точки у парка им. Пушкина. Подозреваемый - водитель автомобиля "Мерседес" говорится в публикации

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Инцидент также зафиксировала Гострудинспекция региона. При мониторинге СМИ там узнали, что в Нижнем Новгороде автомобиль врезался в кофейню, предварительно пострадал человек.

Руководитель ведомства Илья Мошес сообщил, что организована работа с профильными органами: выясняются подробности ЧП и информация о пострадавших.