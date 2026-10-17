Москва17 октВести.Госавтоинспекция Нижнего Новгорода уточнила число пострадавших в аварии с автомобилем Mercedes возле парка имени Пушкина – травмы получили три человека. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Нижегородской области на платформе MAX.
Обновленная информация по пострадавшим в ДТП с автомобилем "Мерседес" у парка им. Пушкина. По уточненным данным Госавтоинспекции Нижнего Новгорода, пострадало 3 человекаговорится в публикации
Как уточнили в ведомстве, среди пострадавших - 21-летняя сотрудница торгового павильона (ее отпустили после постановки диагноза), 14-летняя школьница (сотрудники скорой осмотрели ее на месте и отпустили), а также женщина 32 лет (ее доставили в больницу).
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.