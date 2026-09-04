Москва4 сенВести.На трассе Р-158 в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области столкнулись четыре легковых автомобиля, два человека пострадали в аварии. Об этом сообщает управление МЧС России по региону в MAX.
Отмечается, что один из пострадавших несовершеннолетний.
В результате аварии пострадали два человека. Среди них 17-летний подросток, который был доставлен в детскую областную больницуговорится в сообщении
К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарных подразделений. Обстоятельства ДТП выясняются.