Подросток и взрослый пострадали в ДТП с четырьмя авто в Нижегородской области

В ДТП под Нижним Новгородом пострадали два человека, включая подростка Подросток и взрослый пострадали в ДТП с четырьмя авто в Нижегородской области

Москва4 сен Вести.На трассе Р-158 в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области столкнулись четыре легковых автомобиля, два человека пострадали в аварии. Об этом сообщает управление МЧС России по региону в MAX.

Отмечается, что один из пострадавших несовершеннолетний.

В результате аварии пострадали два человека. Среди них 17-летний подросток, который был доставлен в детскую областную больницу говорится в сообщении

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарных подразделений. Обстоятельства ДТП выясняются.