В Нижнем Новгороде Mercedes выехал на тротуар, пострадала девушка В Нижнем Новгороде иномарка выехала на тротуар и сбила пешехода

Москва17 окт Вести.В Нижнем Новгороде автомобиль Mercedes выехал на тротуар и сбил девушку. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Нижегородской области в MAX.

Отмечается, что авария произошла у дома №11/6617 на улице Белинского днем в субботу, 17 октября. За рулем Mercedes находился мужчина 1957 года рождения. Он ехал задним ходом, не проверил, что путь свободен, и сначала наехал на торговый павильон, а потом - на двух пешеходов на тротуаре. В итоге пострадали четыре человека: продавец павильона и три девушки.

Подробности ДТП с автомобилем "Мерседес" у парка им. Пушкина… В результате наезда пострадало 4 человека: продавец торгового павильона, девушка 1993 года рождения, а также два пешехода: девушка 2012 года рождения и девушка 2005 года рождения говорится в публикации

Двух пострадавших увезли в больницу имени Семашко, еще одного осмотрели на месте.

Все обстоятельства случившегося уточняются.