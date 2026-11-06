В Нижнем Новгороде будут судить виновника смертельного ДТП

Нижегородец, виновный в смертельном ДТП, пойдет под суд В Нижнем Новгороде будут судить виновника смертельного ДТП

Москва6 ноя Вести.В Нижнем Новгороде направлено в суд уголовное дело в отношении виновника аварии, в которой погиб мужчина. Подробности в MAX сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла 13 сентября 2025 года. 60-летний нижегородец за рулем автомобиля GAZ 24 двигался по улице Новикова-Прибоя в направлении проспекта Ленина.

Не убедившись в безопасности своих действий, водитель приступил к маневру поворота налево, не уступив дорогу автомобилю PORSCHE CAYENNE под управлением 53-летнего нижегородца… говорится в мессенджере

В результате столкновения автомобилей PORSCHE CAYENNE наехал на стоящую Lada Priora и пешехода, а также повредил на парковке автомобиль KIA SPORTAGE. В результате ДТП 60-летний водитель GAZ 24 погиб, его пассажирка - женщина 1977 г.р. – получила тяжелые травмы.

В результате расследования дело в отношении погибшего в ДТП мужчины было прекращено. Водителя PORSCHE будут судить.