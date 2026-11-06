Москва6 нояВести.В Нижнем Новгороде направлено в суд уголовное дело в отношении виновника аварии, в которой погиб мужчина. Подробности в MAX сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла 13 сентября 2025 года. 60-летний нижегородец за рулем автомобиля GAZ 24 двигался по улице Новикова-Прибоя в направлении проспекта Ленина.
Не убедившись в безопасности своих действий, водитель приступил к маневру поворота налево, не уступив дорогу автомобилю PORSCHE CAYENNE под управлением 53-летнего нижегородца…говорится в мессенджере
В результате столкновения автомобилей PORSCHE CAYENNE наехал на стоящую Lada Priora и пешехода, а также повредил на парковке автомобиль KIA SPORTAGE. В результате ДТП 60-летний водитель GAZ 24 погиб, его пассажирка - женщина 1977 г.р. – получила тяжелые травмы.
В результате расследования дело в отношении погибшего в ДТП мужчины было прекращено. Водителя PORSCHE будут судить.