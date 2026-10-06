Москва6 октВести.В Нижегородской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход. Об этом сообщается в канале Госавтоинспекции региона на платформе MAX.
ДТП произошло 6 октября на 502 км автодороги М7 "Волга". Предварительно установлено, что автомобилист на Lada Granta совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода на нерегулируемом перекрестке.
В результате ДТП пешеход получил смертельное ранение и скончался на месте происшествияуточнили в ГАИ
В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет точные обстоятельства ДТП.