Пешеход погиб под колесами авто на трассе "Волга" в Нижегородской области

В Нижегородской области на трассе "Волга" погиб пешеход Пешеход погиб под колесами авто на трассе "Волга" в Нижегородской области

Москва6 окт Вести.В Нижегородской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход. Об этом сообщается в канале Госавтоинспекции региона на платформе MAX.

ДТП произошло 6 октября на 502 км автодороги М7 "Волга". Предварительно установлено, что автомобилист на Lada Granta совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода на нерегулируемом перекрестке.

В результате ДТП пешеход получил смертельное ранение и скончался на месте происшествия уточнили в ГАИ

В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет точные обстоятельства ДТП.