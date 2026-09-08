Водитель "Газели" не заметил пешехода и сбил его насмерть в Югре

Пешеход погиб в ДТП на трассе в Нижневартовском районе Югры Водитель "Газели" не заметил пешехода и сбил его насмерть в Югре

Москва8 сен Вести.Пешеход погиб под колесами автомобиля "Газель" на трассе Сургут – Нижневартовск, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел во вторник, 8 сентября, около 00.30 по местному времени на 143 км трассы.

… по предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля "ГАЗ" допустил наезд на 41-летнего пешехода, двигавшегося навстречу в противоположном направлении без использования световозвращающих элементов написали в пресс-службе

Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.