Москва6 нояВести.Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на улице Автомобилистов в Белгороде. Подробности в MAX сообщает Госавтоинспекция региона.
По предварительной информации, 6 ноября около 18.20 на улице Автомобилистов 48-летний водитель за рулем "Чери Тигго 8" наехал на 38-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествияговорится в сообщении
Выясняются причины произошедшего.