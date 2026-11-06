Пешеход погиб под колесами легковушки в Белгороде В Белгороде автомобиль насмерть сбил пешехода

Москва6 ноя Вести.Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на улице Автомобилистов в Белгороде. Подробности в MAX сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительной информации, 6 ноября около 18.20 на улице Автомобилистов 48-летний водитель за рулем "Чери Тигго 8" наехал на 38-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия говорится в сообщении

Выясняются причины произошедшего.