На трассе в Свердловской области пешеход погиб под колесами иномарки

Женщина-пешеход стала жертвой наезда в Свердловской области На трассе в Свердловской области пешеход погиб под колесами иномарки

Москва5 окт Вести.В Свердловской области автоинспекторы работают на месте смертельного ДТП в поселке Шиловка города Березовска. Подробности сообщает ГИБДД по региону.

5 октября около 19.45 часов на улица Ленина, 30, водитель, 62-летний житель Екатеринбурга, за рулем автомашины "Фольксваген Тигуан" двигался по улице Ленина. По предварительным данным, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель не пропустил пешехода, переходившего проезжую часть.

От полученных травм женщина-пешеход скончалась на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи говорится в сообщении

Полиция устанавливает личность погибшей. Водитель имеет стаж вождения 33 года. По его словам, женщина была одета в темную одежду и была незаметна на проезжей части.

На месте происшествия работают автоинспекторы, следственно-оперативная группа. По факту ДТП начато расследование.