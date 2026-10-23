В Нижнем Тагиле погибла женщина, попав под грузовик на пешеходном переходе

На Урале грузовик насмерть сбил женщину на пешеходном переходе В Нижнем Тагиле погибла женщина, попав под грузовик на пешеходном переходе

Москва23 окт Вести.В городе Нижний Тагил Свердловской области произошло ДТП со смертельным случаем. Грузовик сбил женщину-пешехода, сообщает ГАИ региона.

Происшествие случилось утром 23 октября на улице Некрасова. Водитель грузовика Howo поворачивал направо и наехал на пешехода, идущего по нерегулируемой зебре.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи написано в национальном мессенджере

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Ведется установление всех обстоятельств происшествия.