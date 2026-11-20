Москва20 нояВести.В Тверской области грузовой автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода, после чего врезался в остановку с людьми, пострадал ребенок. Об этом сообщили в УМВД по региону.
ДТП произошло вечером 20 ноября на федеральной трассе М-10 "Россия" в районе д. Неготино Калининского округа. По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. После этого большегруз наехал на остановку, где находился несовершеннолетний.
В результате ДТП женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте, несовершеннолетний получил травмысказано в сообщении
По словам водителя большегруза, он пытался объехать пешехода и экстренно затормозил. Тем не менее аварии избежать не удалось, и транспортное средство врезалось в остановку.
Обстоятельства ДТП выясняются.