Фура насмерть сбила женщину и врезалась в остановку с людьми в Тверской области

Грузовик насмерть сбил женщину и врезался в остановку Фура насмерть сбила женщину и врезалась в остановку с людьми в Тверской области

Москва20 ноя Вести.В Тверской области грузовой автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода, после чего врезался в остановку с людьми, пострадал ребенок. Об этом сообщили в УМВД по региону.

ДТП произошло вечером 20 ноября на федеральной трассе М-10 "Россия" в районе д. Неготино Калининского округа. По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. После этого большегруз наехал на остановку, где находился несовершеннолетний.

В результате ДТП женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте, несовершеннолетний получил травмы сказано в сообщении

По словам водителя большегруза, он пытался объехать пешехода и экстренно затормозил. Тем не менее аварии избежать не удалось, и транспортное средство врезалось в остановку.

Обстоятельства ДТП выясняются.