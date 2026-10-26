Москва26 октВести.Мужчина погиб, женщина госпитализирована после наезда большегруза на пешеходов в Самарской области, передает ТАСС со ссылкой на региональный Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Там уточили, что ДТП произошло в Челно-Вершинском районе на 48 километре автодороги Урал – Сергиевск – Челно-Вершины.
Произошел наезд на пешеходов грузовым автомобилем марки Mercedes-Benz. … Мужчина, к сожалению, погиб на местеговорится в сообщении
Женщина была госпитализирована с места ДТП в Сергиевскую центральную районную больницу.