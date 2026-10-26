Один человек погиб после наезда грузовика на пешеходов в Самарской области

Грузовик сбил двух пешеходов в Самарской области, один человек погиб Один человек погиб после наезда грузовика на пешеходов в Самарской области

Москва26 окт Вести.Мужчина погиб, женщина госпитализирована после наезда большегруза на пешеходов в Самарской области, передает ТАСС со ссылкой на региональный Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Там уточили, что ДТП произошло в Челно-Вершинском районе на 48 километре автодороги Урал – Сергиевск – Челно-Вершины.

Произошел наезд на пешеходов грузовым автомобилем марки Mercedes-Benz. … Мужчина, к сожалению, погиб на месте говорится в сообщении

Женщина была госпитализирована с места ДТП в Сергиевскую центральную районную больницу.