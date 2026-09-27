В Самарской области один человек погиб в ДТП

Один человек погиб в ДТП в Самарской области В Самарской области один человек погиб в ДТП

Москва27 сен Вести.Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Самарской области, погиб один человек, сообщает ГТРК "Самара" со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Авария произошла вечером 27 сентября на 11-м километре автодороги Урал - Муханово в Кинельском районе. По предварительным данным, Exeed не уступил дорогу Lada Priora при выезде со второстепенной дороги.

Удар оказался смертельным для водителя Priora — он скончался на месте говорится в сообщении

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Детали происшествия выясняются.