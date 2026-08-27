В Нижнем Новгороде водитель фуры насмерть сбил мужчину во время ссоры

Водитель грузовика во время ссоры насмерть переехал оппонента в Нижнем Новгороде В Нижнем Новгороде водитель фуры насмерть сбил мужчину во время ссоры

Москва27 авг Вести.В Нижнем Новгороде арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве во время конфликта на парковке. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, 23 августа на Московском шоссе 38-летний нетрезвый фигурант поссорился с 40-летним мужчиной. В ходе конфликта он сел за руль грузового автомобиля и умышленно совершил наезд на оппонента.

В результате преступных действий обвиняемого смерть потерпевшего наступила на месте происшествия сказано в сообщении

В отношении водителя возбуждено уголовное дело об убийстве. По ходатайству следствия суд заключил его под стражу.