Москва22 сенВести.Ночью 22 сентября в Екатеринбурге неизвестный автомобилист насмерть сбил пешехода и скрылся в места дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
ДТП произошло около 1.00 местного времени на улице Альпинистов около дома №77.
По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на пешехода и покинул место происшествия. Пострадавший от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощиговорится в канале ведомства на платформе MAX
Назначены экспертизы, проводится расследование. Ведется розыск скрывшегося водителя и его автомобиля. Очевидцев ДТП просят обратился в полицию.