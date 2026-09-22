Автомобилист в Екатеринбурге насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Ночью в Екатеринбурге автомобилист насмерть сбил пешехода и скрылся Автомобилист в Екатеринбурге насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Москва22 сен Вести.Ночью 22 сентября в Екатеринбурге неизвестный автомобилист насмерть сбил пешехода и скрылся в места дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло около 1.00 местного времени на улице Альпинистов около дома №77.

По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на пешехода и покинул место происшествия. Пострадавший от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи говорится в канале ведомства на платформе MAX

Назначены экспертизы, проводится расследование. Ведется розыск скрывшегося водителя и его автомобиля. Очевидцев ДТП просят обратился в полицию.