Москва9 июлВести.Герой скандального видео "Ты кому сигналишь, дядя?" Игорь Новоселов сбил человека под Екатеринбургом и оставил его умирать на дороге. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, 34-летний автохам попал в ДТП в поселке Шиловка в ночь на 8 июля.
По трассе ... шел 25-летний Владислав, Новоселов не заметил его и сбил. После он скрылся с места аварии и не оказал помощи пострадавшемусказано в сообщении
Мужчину смогли госпитализировать лишь утром, но спасти его уже не удалось.
В настоящее время Новоселов задержан, на допросе он сообщил, что не заметил пешехода, а после наезда испугался и уехал с места ДТП. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.