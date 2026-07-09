Герой видео "Ты кому сигналишь, дядя?" насмерть сбил человека под Екатеринбургом Baza: мемный автохам Игорь Новоселов насмерть сбил человека под Екатеринбургом

Москва9 июл Вести.Герой скандального видео "Ты кому сигналишь, дядя?" Игорь Новоселов сбил человека под Екатеринбургом и оставил его умирать на дороге. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 34-летний автохам попал в ДТП в поселке Шиловка в ночь на 8 июля.

По трассе ... шел 25-летний Владислав, Новоселов не заметил его и сбил. После он скрылся с места аварии и не оказал помощи пострадавшему сказано в сообщении

Мужчину смогли госпитализировать лишь утром, но спасти его уже не удалось.

В настоящее время Новоселов задержан, на допросе он сообщил, что не заметил пешехода, а после наезда испугался и уехал с места ДТП. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.