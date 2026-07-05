Москва5 июлВести.На западе Москвы водитель легковушки сбил мужчину на велосипеде, пострадавший погиб. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.
ДТП произошло днем 5 июля, в воскресенье, на улице Василия Бутылева.
Водитель легкового автомобиля при выезде с прилегающей территории совершил наезд на мужчину-велосипедиста. В результате произошедшего велосипедист от полученных травм скончалсяговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте работают правоохранители, детали случившегося устанавливаются.