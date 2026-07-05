Велосипедист погиб под колесами легковушки на западе Москвы На западе Москвы водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста

Москва5 июл Вести.На западе Москвы водитель легковушки сбил мужчину на велосипеде, пострадавший погиб. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

ДТП произошло днем 5 июля, в воскресенье, на улице Василия Бутылева.

Водитель легкового автомобиля при выезде с прилегающей территории совершил наезд на мужчину-велосипедиста. В результате произошедшего велосипедист от полученных травм скончался говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители, детали случившегося устанавливаются.