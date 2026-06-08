На юге Москвы погиб пешеход, перебегавший дорогу в неустановленном месте

На Каширском шоссе в Москве насмерть сбит пешеход, перебегавший проезжую часть На юге Москвы погиб пешеход, перебегавший дорогу в неустановленном месте

Москва8 июн Вести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось на юге Москвы, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в районе дома №61 по Каширскому шоссе.

Водитель автомобиля Volvo совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном для перехода месте говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

В полиции отметили, что пешеход скончался на месте ДТП. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП.