В Забайкалье в результате ДТП погибли пожилая женщина и 2-летняя девочка

Водитель без прав сбил двух пешеходов в Борзе, оба погибли В Забайкалье в результате ДТП погибли пожилая женщина и 2-летняя девочка

Москва13 окт Вести.В городе Борзя Забайкальского края автомобиля Toyota Chaser наехал на двух пешеходов: женщину 1954 года рождения и двухлетнюю девочку. Женщина скончалась на месте, ребенок – в больнице, сообщает региональная Госавтоинспекция в мессенджере MAX.

13 октября в 17:10 в городе Борзе на улице Горького по предварительным данным водитель автомобиля Toyota Chaser, 2006 года рождения, не имеющий права управления транспортными средствами, совершил наезд на двух пешеходов говорится в публикации

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.