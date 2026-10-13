Москва13 октВести.В городе Борзя Забайкальского края автомобиля Toyota Chaser наехал на двух пешеходов: женщину 1954 года рождения и двухлетнюю девочку. Женщина скончалась на месте, ребенок – в больнице, сообщает региональная Госавтоинспекция в мессенджере MAX.
13 октября в 17:10 в городе Борзе на улице Горького по предварительным данным водитель автомобиля Toyota Chaser, 2006 года рождения, не имеющий права управления транспортными средствами, совершил наезд на двух пешеходовговорится в публикации
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.