Прокуратура направила в суд дело о ДТП в Бурятии, повлекшем гибель двух человек

Перед судом предстанут два водителя, виновные в смертельном ДТП в Бурятии Прокуратура направила в суд дело о ДТП в Бурятии, повлекшем гибель двух человек

Москва7 сен Вести.Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух водителей, виновных в гибели людей в результате ДТП в селе Баргузин, сообщается в MAX-канале прокуратуры республики.

Уголовное дело направлено в суд отмечается в сообщении

По версии следствия, 10 июля 2025 года ночью на пересечении улиц Советской и Калинина в селе Баргузин водитель Honda Fit без водительского удостоверения не уступил дорогу нетрезвому водителю Toyota Carina, который ехал с превышением скорости. В результате ДТП два пассажира Honda Fit, не пристегнутые ремнями безопасности, скончались.