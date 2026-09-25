Сбила и сбежала: жительницу Тувы будут судить за гибель 2-летнего ребенка в ДТП Сбившая насмерть двухлетнюю девочку жительница Тувы предстанет перед судом

Москва25 сен Вести.В Туве будут судить местную жительницу, сбившую насмерть двухлетнюю девочку летом 2025 года. Об этом сообщает ГСУ СКР по республике.

Завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы села Сукпак Кызылского района в совершении преступления, предусмотренного п.п. "б, в" ч. 4 ст. 264… В целях обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий на имущество обвиняемой наложен арест говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

ДТП произошло в селе Сукпак в августе. По данным следствия, 37-летняя автоледи села за руль легковушки без прав. Сбив ребенка, она скрылась с места аварии, оставив девочку без помощи. Пострадавшую успели доставить в больницу, но спасти не смогли.