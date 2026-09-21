На Урале женщину-водителя будут судить за смертельное ДТП

Жительницу Урала будут судить за смертельное ДТП На Урале женщину-водителя будут судить за смертельное ДТП

Москва21 сен Вести.Уголовное дело в отношении 57-летней жительницы Кушвы поступило в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Как передает канал судов Свердловской области в MAX, женщина обвиняется по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По материалам следствия, 10 мая 2026 года около 16.20 на 142-м км автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов обвиняемая за рулем HONDA XR-V превысила скорость, пересекла сплошную линию и оказалась на полосе встречного движения. Там автомобиль столкнулся с MITSUBISHI OUTLANDER, а затем "Хонду" отбросило на попутный KIA RIO.

На заднем пассажирском сидении автомобиля HONDA находился племянник обвиняемой - 52-летний мужчина. Он скончался на месте происшествия. Водитель и ее супруг, сидевший на переднем пассажирском сиденье, получили телесные повреждения говорится в сооббщении

Семья ехала домой из Екатеринбурга.

Потерпевшая сторона заявила гражданские иски. Решается вопрос о назначении даты и времени судебного заседания.