В Чувашии пьяная женщина отвлеклась на ребенка и устроила смертельное ДТП Прокуратура Чувашии показала кадры смертельного ДТП с пьяной женщиной

Москва30 сен Вести.В суд направлено уголовное дело в отношении 48-летней жительницы Новочебоксарска, обвиняемой в смертельном ДТП, сообщили в прокуратуре Чувашии.

Также ведомство опубликовало в своем канале в MAX кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент фатальной аварии.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 26 июля текущего года у дорожной развязки при въезде в Новочебоксарск.

Будущая фигурантка расследования, управлявшая автомобилем Lada Vesta в состоянии опьянения, поздно заметила машину, водитель которой вынужденно остановился на проезжей части и выставил знак аварийной остановки.

При попытке объехать легковушку женщина сбила стоявшего около транспортного средства мужчину, впоследствии он скончался в больнице от полученных травм.

Обвиняемая вину в содеянном признала, пояснив, что в ходе движения отвлеклась на ребенка, который находился в салоне ее автомобиля говорится в заявлении ведомства

В ближайшее время Новочебоксарский городской суд рассмотрит уголовное дело по существу.