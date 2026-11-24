Нетрезвая автомобилистка без прав попала в смертельное ДТП в Забайкалье

В Забайкалье в смертельное ДТП попала нетрезвая автомобилистка без прав Нетрезвая автомобилистка без прав попала в смертельное ДТП в Забайкалье

Москва24 ноя Вести.В Забайкальском крае в дорожно-транспортном происшествии с участием нетрезвой автомобилистки без водительских прав один человек погиб и еще один был госпитализирован. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в Карымском округе 23 ноября в 0.30 на 45 км региональной автодороги "Дарасун — госграница с Монголией", где столкнулись Toyota Probox и Nissan Expert.

В результате ДТП женщина, находившаяся в автомобиле Nissan Expert, погибла. Еще один участник аварии доставлен в Краевую клиническую больницу города Читы говорится в канале ведомства в MAX

В ходе проверки было установлено, что 34-летняя водитель Toyota Probox не имела прав управления транспортными средствами и находилась в состоянии алкогольного опьянения.