Москва24 нояВести.В Забайкальском крае в дорожно-транспортном происшествии с участием нетрезвой автомобилистки без водительских прав один человек погиб и еще один был госпитализирован. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в Карымском округе 23 ноября в 0.30 на 45 км региональной автодороги "Дарасун — госграница с Монголией", где столкнулись Toyota Probox и Nissan Expert.
В результате ДТП женщина, находившаяся в автомобиле Nissan Expert, погибла. Еще один участник аварии доставлен в Краевую клиническую больницу города Читыговорится в канале ведомства в MAX
В ходе проверки было установлено, что 34-летняя водитель Toyota Probox не имела прав управления транспортными средствами и находилась в состоянии алкогольного опьянения.