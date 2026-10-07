Москва7 октВести.В Забайкальском крае в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и еще трое пострадали. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
Авария произошла 6 октября в 21.23 местного времени на 24 км автодороги "Подъезд к с. Олекан", где столкнулись автомобили "ВАЗ" и "УАЗ".
В результате ДТП погиб пассажир автомашины "ВАЗ" и 3 участника ДТП доставлены в медицинское учреждениеговорится в канале ведомства на платформе MAX
В настоящее время проводится проверка, выясняются причины ДТП.