Москва16 октВести.Ночью 15 октября в Забайкальском крае произошло дорожно-транспортное происшествие, водитель потерял контроль над автомобилем и в результате погиб. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, в Калганском районе водитель не справился с управлением: автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.
Водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем LADA Granta, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд транспортного средства с проезжей части с последующим опрокидываниемотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
В ведомстве уточнили, что водитель скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.