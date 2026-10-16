В Забайкалье в результате ДТП погиб водитель Госавтоинспекторы устанавливают причины смертельного ДТП в Забайкалье

Москва16 окт Вести.Ночью 15 октября в Забайкальском крае произошло дорожно-транспортное происшествие, водитель потерял контроль над автомобилем и в результате погиб. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в Калганском районе водитель не справился с управлением: автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

Водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем LADA Granta, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд транспортного средства с проезжей части с последующим опрокидыванием отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

В ведомстве уточнили, что водитель скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.