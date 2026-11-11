Водитель большегруза погиб в результате ДТП в Забайкалье Полицейские устанавливают причины смертельного ДТП в Забайкалье

Москва11 ноя Вести.Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Акшинском округе Забайкальского края, в каотором погиб водитель большегруза, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.

Установлено, что на 206 км региональной трассы Дарасун-государственная граница с Монголией (Акшинский округ) произошла авария. По предварительным данным, 31-летний водитель большегруза не справился с управлением, после чего его автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель большегруза скончался на месте говорится в сообщении

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.