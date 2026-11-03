Москва3 ноя Вести.Водитель автомобиля Toyota Wish погиб, наехав на животное в Агинском округе Забайкальского края, сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции УМВД РФ по региону в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 2 ноября около 19.30 на 10-м километре автодороги Агинское — Дульдурга.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Wish, мужчина 1961 года рождения, следуя с двумя пассажирами, совершил наезд на животное, после чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Два пассажира доставлены в Агинскую окружную больницу автомобилем скорой медицинской помощи