Москва19 октВести.В Чите в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилиста без водительских прав один человек погиб и еще двое пострадали. Об этом сообщила Госавтоинспекция Забайкальского края.
Авария произошла 18 октября в 20.00 на 1099 км федеральной трассы "Байкал". Согласно предварительным данным, автомобилист без водительских прав на Toyota Wish не справился с управлением, машина вылетела с дороги и перевернулась.
В результате ДТП от полученных травм скончался пассажир иномарки. Водитель и еще один пассажир получили травмыговорится в канале ведомства на платформе MAX
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства аварии.