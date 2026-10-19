Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Чите

В Чите иномарка вылетела с дороги и перевернулась, один погиб и двое пострадали Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Чите

Москва19 окт Вести.В Чите в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилиста без водительских прав один человек погиб и еще двое пострадали. Об этом сообщила Госавтоинспекция Забайкальского края.

Авария произошла 18 октября в 20.00 на 1099 км федеральной трассы "Байкал". Согласно предварительным данным, автомобилист без водительских прав на Toyota Wish не справился с управлением, машина вылетела с дороги и перевернулась.

В результате ДТП от полученных травм скончался пассажир иномарки. Водитель и еще один пассажир получили травмы говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства аварии.