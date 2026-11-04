Пассажирка погибла в перевернувшемся автомобиле в Бурятии

В Бурятии пассажирка погибла в перевернувшемся автомобиле Пассажирка погибла в перевернувшемся автомобиле в Бурятии

Москва4 ноя Вести.В Бурятии водитель иномарки не справился с управлением и слетел с трассы, в результате чего погибла 54-летняя пассажирка. Об этом сообщила региональная полиция. Авария произошла поздно вечером 3 ноября в Селенгинском районе.

По предварительным данным, автомобиль следовал по федеральной автодороге Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией, на 142 километре трассы 35-летний водитель Toyota Harrier не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

От полученных травм на месте происшествия скончалась 54-летняя пассажирка. Установлено, что в момент аварии женщина не была пристегнута ремнем безопасности отметила полиция Бурятии в мессенджере МАХ

В ведомстве добавили, что водитель иномарки, а также еще одна 55-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения.

В настоящее время сотрудник Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшей аварии.